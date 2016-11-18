غدًا.. محاكمة جمال و علاء مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

مراسل «ONA»

تنظرغدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة” بصفقة بيع البنك الوطنى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو الريان وحسن نجم الدين وسكرتارية عماد شرف.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم “أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان “متوفٍ”، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحى الشربيني” للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، وقد قاموا بالاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق “أوف شور”.