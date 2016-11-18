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سينمائيون ونقاد يصفقون للناقد الكبير سمير فريد قبل ندوة «ربيع السينما العربية»

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سينمائيون ونقاد يصفقون للناقد الكبير سمير فريد قبل ندوة «ربيع السينما العربية» سينمائيون ونقاد يصفقون للناقد الكبير سمير فريد قبل ندوة «ربيع السينما العربية»

 

الناقد الفني الكبير سمير فريد

بدأت ندوة “ربيع السينما العربية” للناقد الفني الكبير سمير فريد، من قليل، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 38 هذا العام .

وحضرها عدد كبير من السينمائيين والمعنيين بالسينما منهم الناقد الفني كمال رمزى والمنتج محمد العدل والمخرجة هالة خليل، والناقد إبراهيم العريس.

وحرص جميع الحضور علي التصفيق للناقد الكبير سمير فريد، واستمر لما يقرب من 10 دقائق ، كنوع من التعظيم لقيمته الفنية وعطاءه الفني في النقد الابداعي .

كما حضر الندوة الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والناقد هاشم النحاس وسيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ومدير الندوة وعدد كبير من الإعلاميين.

 

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