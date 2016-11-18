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«المصرية للاتصالات»: تغيير كود «العاشر من رمضان» من «015» إلى«0554»

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«المصرية للاتصالات»: تغيير كود «العاشر من رمضان» من «015» إلى«0554» «المصرية للاتصالات»: تغيير كود «العاشر من رمضان» من «015» إلى«0554»

الشركة المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قيامها بتغيير الكود الخاص بالتليفون الأرضي لعملاء مدينة العاشر من رمضان من (015) إلى (0554) وبالنسبة لعملاء التليفون الهوائي من (01595) إلى (05993)، وذلك من أجل استغلال الحيز الرقمي (015) في تقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع.

وذكرت الشركة – في بيان اليوم الجمعة- أنها ستطلق حملة موسعة لتعريف عملاء العاشر من رمضان بالأرقام الجديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذا من خلال الرسائل الصوتية المسجلة بأرقام العملاء بالكود الجديد قبل وبعد تغيير الأرقام.

ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المهندس تامر جاد الله، إن خطوة تغيير الأكواد تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الشركة حاليا استعدادا لتقديم الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن الإنفاق الكبير على تطوير البنية التحتية وأعمال التطوير في منظومة العمل، جاء استجابة لمطالب العملاء الدائمة في الحصول على خدمات اتصالات متكاملة، وذلك وفق استراتيجية الشركة المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء المتطورة.

وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت على ترخيص تقديم خدمات المحمول في شهر أغسطس الماضي، لتصبح بذلك أول مشغل وطني لخدمات الاتصالات المتكاملة، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة باتخاذ خطوات واسعة في هذا الاتجاه، فبالإضافة إلى عمليات التطوير الكبيرة التي قامت بها الشركة في البنية التحتية لتواكب تكنولوجيا المستقبل عبر تقنيات الألياف الضوئية، قامت الشركة بعمليات تطوير شاملة لمنظومة العمل، وكذلك تطوير ونمذجة مراكز خدمة العملاء التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

كما نجحت الشركة خلال الشهر الماضي في إطلاق أول تجربة لخدمات المحمول بتقنية الجيل الرابع باستخدام كوابل الألياف الضوئية محققة سرعة فائقة غير مسبوقة، تناسب تطلعات عملاء الشركة في الحصول على خدمات الاتصالات بمستوى عالمي.

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