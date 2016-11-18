قطع المياه عن المقطم لمدة 12 ساعة لصيانة شبكة الصرف

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق “الهضبة الوسطى، والهضبة العليا، والـ70 فدانًا، ومساكن المقطم، ومساكن الزلزال، ومساكن الأسمرات ومساكن تحيا مصر، وجميع إسكانات المقطم بالكامل”، ابتداء من الساعة 5 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت، نظرًا لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بتنفيذ أعمال صيانة بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة المقطم.

وأهابت الشركة، في بيان صادر عنه اليوم، بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.