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القبض على شقيقين بحوزتهما 1700 قرص مخدر قبل بيعها للمتعاطين بأسيوط

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القبض على شقيقين بحوزتهما 1700 قرص مخدر قبل بيعها للمتعاطين بأسيوط القبض على شقيقين بحوزتهما 1700 قرص مخدر قبل بيعها للمتعاطين بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، القبض على طالبين بحوزتهما ألف و700 قرص من الأدوية المخدرة قبل ترويجها على المدمنين.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن فريق ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة العقيد أحمد نظيم، وعضوية النقيبين مصطفى عبد الرازق وأحمد مفتاح، من القبض على كلا من "أحمد ص" 23 سنة طالب، و"شريف ص" 20 سنة طالب، شقيقين مقيمين قرية درنكا مركز أسيوط، وبحوزتهما 1700 قرص مخدر، ومبلغ مالى 430 جنيها حصيلة بيع الأقراص و2 هاتف محمول تستخدم فى بيع وطلب الأقراص المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة للتحقيق. 

 


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