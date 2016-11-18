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الفرو ذو الشعر الطويل لإطلالة شتوية وثيرة

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الفرو ذو الشعر الطويل لإطلالة شتوية وثيرة الفرو ذو الشعر الطويل لإطلالة شتوية وثيرة

الفرو ذو الشعر الطويل لإطلالة شتوية وثيرة

أوردت مجلة “تكستيل فيرتشافت” الألمانية أن الفرو الاصطناعي ذا الشعر الطويل يزين المعاطف والجواكت في شتاء 7102/6102، ليحمي المرأة من البرد والرياح من ناحية، ويمنحها إطلالة فخمة ووثيرة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة أن الفرو الاصطناعي ذا الشعر الطويل يخطف الأنظار إليه هذا الموسم بألوانه الجذابة مثل درجات الأحمر الداكنة ودرجات الأخضر العميقة والأزرق الساطع، بالإضافة إلى درجات الباستيل الهادئة مثل الوردي والفانيليا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي المعاطف والجواكت المصنوعة من الفرو ذي الشعر الطويل بقصّة فضفاضة لمزيد من الراحة ولتأكيد الطابع الكاجوال المتحرر.

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