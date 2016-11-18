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إدانة بائع ألماني قارن اللاجئين بالكلاب

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إدانة بائع ألماني قارن اللاجئين بالكلاب إدانة بائع ألماني قارن اللاجئين بالكلاب

أرشيفية

علق صاحب محل في مدينة صغيرة بولاية بافاريا لافتة على شباك محله يمنع فيها اللاجئين من دخول المحل، ووضع صورة كلب في اللافتة رمزا لهم. المحكمة حكمت على صاحب المتجر بدفع غرامة مالية لصالح روضتي أطفال.

حكمت محكمة مدينة فونزيدل في جنوب ألمانيا اليوم الخميس (17 نوفمبر 2016) على صاحب محل تجاري ألماني علق على شباك محله لافتة تقول “اللاجئون يبقون خارجا” وجنبها صورة كلب.

المحكمة أدانت الرجل بتهمة التحريض على الكراهية. وقال القاضي رولاند كاستنر أثناء النطق بالحكم إن “جوهر المسالة كان صورة الكلب” وما ينطوي عليه من إهانة لفئة اجتماعية. ووافق القاضي على رأي محامي الادعاء العام الذي كان قد ذكر في لائحة الاتهام “أن صاحب المحل وضع مجموعة سكانية بجانب كلب، باعتبارها مجموعة غير نقية ينبغي منعها من دخول محلات بيع المواد الغذائية”. وحكمت المحكمة على صاحب المحل بغرامة مالية مقدارها 1800 يورو يدفعها لصالح روضتين للأطفال. وإذا أمتنع صاحب المحل عن عمل ذلك ترتفع الغرامة ضده إلى مبلغ 4950 يورو.

وكان المدعي العام قد طالب بغرامة مقدارها 6600 ضد صاحب المحل. أما محامي صاحب المحل فطالب ببراءة موكله مذكرا بقانون حماية حرية التعبير. وذكر أن موكله لم يقصد أن ينتقص من مستوى مجموعة من البشر.

دويتشه فيلله DW

 

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