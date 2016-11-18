بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية و «الطيران»

مراسل «ONA»

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى، عددًا من طلبة وطالبات الجامعة البريطانية بالقاهرة، يرافقهم الدكتورة عايدة نخلة وكيل كلية إدارة الأعمال للتنمية المجتمعية، وبعض الأساتذة فى اختصاصات التسويق وإدارة الأعمال والموارد البشرية، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على دعم وتشجيع الشباب والطلبة المصريين فى كافة المجالات.

وخلال الزيارة تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الجامعة و وزارة الطيران فى مجال التدريب، واستمع وزير الطيران لأراء وأفكار الطلاب ، وقدم لهم النصيحة والخبرات الخاصة بالتحديات التى ستواجههم فى مجال العمل، من أجل توجيه مهاراتهم وتنمية قدراتهم الشخصية للمشاركة الفاعلة فى سوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة، وذلك استشعارًا بالمسؤلية المجتمعية وإيمانًا بالدور الأساسى للشباب فى دفع عجلة التنمية والمضى نحو مستقبل أفضل.

وفى نهاية اللقاء، توجه الطلاب بالشكر والتقدير للوزير على استضافته لهم، كما أعربوا عن سعادتهم بالحوار المثمر معه واستفادتهم من الأراء والنصائح المفيدة فى مجالات التسويق وإدارة الأعمال والموارد البشرية ، وقاموا بتوجيه الدعوة للوزير لزيارة الجامعة والقاء محاضرة ليتم استفادة اكبرعدد من الطلاب.