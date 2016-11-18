وزير الإسكان: 6 وحدات متبقية بـ«الرحاب».. والحجز مستمر حتى 1 ديسمبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الوحدات التي تم بيعها حتى الآن في مشروعي مدينتي والرحاب، وصل إلى 1482 وحدة بمشروع الرحاب، من إجمالي 1488 وحدة مطروحة، ولم يتبق سوى 6 وحدات، بينما تم بيع 1677 وحدة بمشروع مدينتي، من إجمالي 3912 وحدة تم طرحها.

وقال الوزير بالنسبة لمن يرغب في الشراء بمشروع مدينتي، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد) مدينة نصر، وذلك حتى ٢٠١٦/١٢/١ خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.

وأضاف: : تبلغ قيمة مقدم الحجز 50 % من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.

أ ش أ