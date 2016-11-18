وصول 150 سيارة قادمة من جدة لموانئ السويس

البحر الأحمر عماد عرفة

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

أضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 131 راكب و2 سيارة كما تغادر السفينة ALBida GR وعلى متنها 52 الف و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة امانة وعلى متنها 756 راكب و45 سيارة و10 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 راكب و94 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 201 راكب و11 شاحنة و3 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة فيما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 495 راكب و69 سيارة و1 شاحنة.

وأوضح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 490 راكب و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 14 تريلا و5 براد، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 269 راكب و8 تريلا و13 براد و2 سيارة.