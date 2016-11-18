مباحث الجيزة تضبط مدير شركة مقاولات هارب من 297 حكما قضائيا فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على مدير شركة مقاولات صادر ضده 297 حكما قضائيا، بالإضافة إلى صدور حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فى قضية توظيف أموال بأكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد بتردد مدير شركة مقاولات على دائرة القسم، حيث إنه صادر ضده 297 حكما قضائيا، وحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فى قضية توظيف أموال.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، فحرر محضرا بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.