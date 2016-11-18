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القبض على صاحب مطبعة لتقليده علامات تجارية لشركات كبرى بالعجوزة

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القبض على صاحب مطبعة لتقليده علامات تجارية لشركات كبرى بالعجوزة القبض على صاحب مطبعة لتقليده علامات تجارية لشركات كبرى بالعجوزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على مدير مطبعة، لإدارتها بدون ترخيص وتقليد العلامات التجارية للشركات الكبرى بالمخالفة للقانون، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد إدارة "ص.ا" لمطبعة بدون ترخيص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتقليده علامات تجارية خاصة بشركات شهيرة.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته عدد من الأكليشيهات وعقود العمل المنسوب صدورها لعدد من الدول العربية ومجموعة من العلامات التجارية المقلدة لشركات كبرى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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