أولاند يمنح بان كي مون وسام جوقة الشرف الفرنسي

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند لإسهاماته في معالجة مشكلة تغير المناخ.

وكان بان -الدبلوماسي الكوري الجنوبي- قد ساعد في إبرام اتفاقية باريس لعام 2015 والتي تهدف للتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى موارد طاقة أقل ضرراً بالبيئة والتي وقعها ما يقرب من 200 دولة بعد مفاوضات دامت نحو 20 عاماً، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وقال أولوند في حفل أقيم، أمس الخميس، احتفاء ببان وجهوده “هذا يرجع في جانب كبير منه إلى إسهاماتكم لأنكم بدأتم منذ سنوات طويلة في وضع هذا الموضوع على كل جداول العمل”.

ووسام “جوقة الشرف” وسام أنشأه نابليون بونابرت عام 1802 ويعتبر واحداً من أرفع الأوسمة المدنية في فرنسا.

وقال بان الذي سيترك منصبه في الأول من يناير، بعد أن أمضى به عشر سنوات “إنكم لتكرمون بهذا منظمتنا الموقرة وإني لأشعر بتكريم وامتنان بالغ”.