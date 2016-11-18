محافظة القاهرة: إعداد خريطة كاملة للمواقع التي تتأثر بهطول الأمطار

أكد اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة أنه تم إعداد خريطة كاملة للمواقع التي تتأثر بهطول الأمطار خاصة بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق ، وتم توزيع كافة الشفاطات والنافوري عليها أو تمركزها بالقرب منها لسهولة الوصول إلى المواقع المحددة .

وصرح الشيخ بأنه تم وضع بيان لكل حي بالمواقع وعدد الشفاطات التي تعمل به ، محددا به اسم السائق والمساعدين ووسيلة الاتصال بهم ، وسيتم توزيعه على رؤساء الأحياء كل في نطاقه .

وأشار إلى أن محافظة القاهرة استعدت منذ شهر أغسطس الماضي لاستقبال موسم الأمطار من خلال لجان مشتركة ما بين هيئة نظافة القاهرة وشركة الصرف الصحي ، والمتابعة الميدانية لتطهير وإصلاح كافة بالوعات الأمطار ، والتأكد من عملها بكفاءة ، بخلاف التنسيق الكامل مع كل من شركات المياه والصرف الصحي ، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ، والأحياء ، وأخيرًا الحماية المدنية التي تساهم بـ 6 فرق إنقاذ ، واستخدام شفاطاتها لشفط المياه من المناطق المحددة في إطار منظومة عمل متكاملة بين كافة الأجهزة.

ونوه كذلك إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وإدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية.

أ ش أ