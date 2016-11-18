المصرية للاتصالات: تغيير كود مدينة العاشر من رمضان من (015) إلى (0554)

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قيامها بتغيير الكود الخاص بالتليفون الأرضى لعملاء مدينة العاشر من رمضان من (015) إلى (0554) وبالنسبة لعملاء التليفون الهوائى من (01595) إلى (05993)، وذلك من أجل استغلال الحيز الرقمى (015) فى تقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع.

وذكرت الشركة فى بيان اليوم الجمعة أنها ستطلق حملة موسعة لتعريف عملاء العاشر من رمضان بالأرقام الجديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذا من خلال الرسائل الصوتية المسجلة بأرقام العملاء بالكود الجديد قبل وبعد تغيير الأرقام.

ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المهندس تامر جاد الله، أن خطوة تغيير الأكواد تأتى ضمن الخطوات التى تتخذها الشركة حاليا استعدادا لتقديم الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن الإنفاق الكبير على تطوير البنية التحتية وأعمال التطوير فى منظومة العمل، جاء استجابة لمطالب العملاء الدائمة فى الحصول على خدمات اتصالات متكاملة، وذلك وفق استراتيجية الشركة المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء المتطورة.

وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت على ترخيص تقديم خدمات المحمول فى شهر أغسطس الماضى، لتصبح بذلك أول مشغل وطنى لخدمات الاتصالات المتكاملة، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة باتخاذ خطوات واسعة فى هذا الاتجاه، فبالإضافة إلى عمليات التطوير الكبيرة التى قامت بها الشركة فى البنية التحتية لتواكب تكنولوجيا المستقبل عبر تقنيات الألياف الضوئية، قامت الشركة بعمليات تطوير شاملة لمنظومة العمل، وكذلك تطوير ونمذجة مراكز خدمة العملاء التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

كما نجحت الشركة خلال الشهر الماضى فى إطلاق أول تجربة لخدمات المحمول بتقنية الجيل الرابع باستخدام كوابل الألياف الضوئية محققة سرعة فائقة غير مسبوقة، تناسب تطلعات عملاء الشركة فى الحصول على خدمات الاتصالات بمستوى عالمى.