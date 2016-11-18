أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط محاولة تهريب 24 صقرا محظور حيازتها بـ6 ملايين جنيه إلى البحرين

Google+ Print
إحباط محاولة تهريب 24 صقرا محظور حيازتها بـ6 ملايين جنيه إلى البحرين إحباط محاولة تهريب 24 صقرا محظور حيازتها بـ6 ملايين جنيه إلى البحرين

>كتب أحمد حمادة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة،من ضبط ٢٤ صقرا بقيمة  ٦ ملايين بحوزة راكب داخل حقائبه حاول تهريبها إلى البحرين.

 

وقال مصدر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المتجهة إلى البحرين اشتبه فى راكب  وبتفتيشه عثر بحوزته  على ٢٤  صقرا محظور حيازتها، وذلك بعد أن تم تخديرها .

 

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الحجر البيطرى بالمطار برئاسة الدكتور  صفوت مبارك مدير الحجر، وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق.

 

وقال صفوت مبارك إن الصقر الواحد يصل سعره اليوم إلى ٢٥٠ألف جنيه، بإجمالى ٦ ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم تشديد  الرقابة على جميع المنافذ لمنع عمليات  التهريب

 

وأوضحت مصادر أنه جار إصدار قرار من النيابة العامة بإطلاق سراح الصقور فى البيئة الخاصة بها بعد الانتهاء من التحقيقات مع الرا كب.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365