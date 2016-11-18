إحباط محاولة تهريب 24 صقرا محظور حيازتها بـ6 ملايين جنيه إلى البحرين

كتب أحمد حمادة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة،من ضبط ٢٤ صقرا بقيمة ٦ ملايين بحوزة راكب داخل حقائبه حاول تهريبها إلى البحرين.

وقال مصدر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المتجهة إلى البحرين اشتبه فى راكب وبتفتيشه عثر بحوزته على ٢٤ صقرا محظور حيازتها، وذلك بعد أن تم تخديرها .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الحجر البيطرى بالمطار برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر، وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق.

وقال صفوت مبارك إن الصقر الواحد يصل سعره اليوم إلى ٢٥٠ألف جنيه، بإجمالى ٦ ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم تشديد الرقابة على جميع المنافذ لمنع عمليات التهريب

وأوضحت مصادر أنه جار إصدار قرار من النيابة العامة بإطلاق سراح الصقور فى البيئة الخاصة بها بعد الانتهاء من التحقيقات مع الرا كب.