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ضبط 24 صقرًا قيمتها 3 ملايين دولار بحوزة راكب في المطار

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ضبط 24 صقرًا قيمتها 3 ملايين دولار بحوزة راكب في المطار ضبط 24 صقرًا قيمتها 3 ملايين دولار بحوزة راكب في المطار

أرشيفية

مراسل «ONA»: 

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، من ضبط ٢٤ صقرًا بقيمة ٦ ملايين جنيه، بحوزة راكب داخل حقائبه حاول تهريبها إلي البحرين.

صرحت مصادر أمنية، بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المتجهة إلي البحرين، اشتبه أمين الشرطة علي جهاز كشف الحقائب في راكب، وبتفتيشه عثر بحوزته علي ٢٤ صقرًا محظور حيازتها، وعلي الفور تم تشكيل لجنة من الحجر البيطري بالمطار برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر، وتم تحرير محضر للراكب وتم إحالته للنيابة للتحقيق.

وقال صفوت مبارك، إن الصقر الواحد يصل سعره اليوم إلي ٢٥٠ الف جنيه، بإجمالي ٦ ملايين جنيه، مؤكدًا أنه تم تشديد الرقابة علي جميع المنافذ لمنع عمليات التهريب.

وعلى الفور تم إلغاء سفر الراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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أونا