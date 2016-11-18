أهالي الشباب المفرج عنهم: الرئيس السيسى أعاد لنا الحياة من جديد

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، عن الشباب الـ82 الذين شملهم قرار العفو الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وحمل رقم 515 لسنة 2015.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط اصطفاف أهالي الشباب منذ الصباح الباكر أمام منطقة سجون طرة لاستقبال أبنائهم، مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس السيسى.

وقال الأهالي، إن قرار العفو الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بحق أبنائهم، أعاد لهم الحياة من جديد، مؤكدين أن أبناءهم سيعملون على للمشاركة فى بناء مصر الجديدة التى يحلم بها الجميع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس قرارا رئاسيا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين بالسجون، وذلك ضمن التوصيات التى تم التوصل إليها خلال مؤتمر الشباب الأول الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.

أ ش أ