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اليوم.. تكريم محاضرى ومدربى الإنقاذ الجدد

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اليوم.. تكريم محاضرى ومدربى الإنقاذ الجدد اليوم.. تكريم محاضرى ومدربى الإنقاذ الجدد

>كتبت ندى مجاهد

تنظم لجنة الإنقاذ باتحاد الغوص والإنقاذ اليوم الجمعة حفلا لتكريم محاضرى ومدربى الإنقاذ الجدد الحاصلين على الدورة المتقدمة والدورة الأساسية التى أقيمت مؤخرا بالإسكندرية .

 

يحضر الحفل الذى يقام بنادى اتحاد الشرطة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء محمد ياسر ولجنة الإنقاذ برئاسة محمد سلامة ونائبه الدكتور محمد البلتاجى والمنسق العام محمد الصادق وسمير صبرى وعماد الخولى.

 

وصرح محمد الصادق بأنه سيتم تكريم ٢١ محاضرا و٤٦ مدرب إنقاذ حصلوا على الدورة وفقا لأحدث الأساليب المتطورة للمساهمة فى رفع شأن الإنقاذ وأداء العمل على أفضل ما يكون، نظرا للأهمية الشديدة للإنقاذ رياضيا وعمليا فى مراكز الغوص والإنقاذ وغيرها .

 

 


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