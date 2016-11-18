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اليوم.. الزمالك يسعى لاستكمال انتصاراته على حساب طنطا «المكافح»

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اليوم.. الزمالك يسعى لاستكمال انتصاراته على حساب طنطا «المكافح» اليوم.. الزمالك يسعى لاستكمال انتصاراته على حساب طنطا «المكافح»

الزمالك

يستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويخوض الزمالك المباراة برصيد 10 نقاط فى المركز الـ 11 بالدورى وله 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل طنطا المركز الـ 18 والأخير برصيد 4 نقاط .

وكان مؤمن سليمان، المدير الفني للزمالك، قد عقد جلسة مع لاعبيه لتحذيرهم من مباراة طنطا وعدم الاستهانة بالمنافس الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك فى مواجهة طنطا باسم مرسى مهاجم الفريق بسبب حصوله على إنذار ثالث فى مباراة المصرى الأخيرة بخلاف احتفاله بعقد قرانه، اليوم، ويسعي الجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين راحة بسبب ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة على رأسهم طارق حامد و على جبر لمشاركتهم مؤخرًا مع بمباراة غانا .

 

 

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