بالفيديو.. خروج سجناء العفو الرئاسي من سجن طرة

عرضت قناة “ON LIVE”، فيديو للحظة خروج 82 سجينًا من سجن طرة، منذ قليل، بموجب العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عنهم.

وصافح السجناء المفرج عنهم ذويهم وتعانقوا وسط حالة من سقوط دموع الفرح، معربين عن شكرهم للقيادة السياسية بعد قرار الإفراج عنهم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، القرار الجمهورى رقم 515 لسنه 2016 ، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وضم القرار 82 شابًا بينهم الباحث إسلام بحيرى، والأغلبية لطلبة الجامعات.

فيما أكدت نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح أمس، أن اللجنة بدأت بإعداد القائمة الثانية للشباب المحبوسين من أجل تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن عمل اللجنة سيمتد إلى ما بعد 20 نوفمبر، بناء على طلب الرئيس الذي طالب فيه بتوسيع عمل اللجنة.

وتنص المادة 155 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب” .