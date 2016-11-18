إصابة 9 مواطنين فى انقلاب سيارة بأسيوط

مراسل «ONA»

أصيب 9 مواطنين، بينهم سائق، في انقلاب سيارة أجرة، بطريق القاهرة، أسيوط الغربي الصحراوي، في نطاق مركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، و تم عمل الاسعافات الأولية لهم، وخرجوا جميعًا عدا السائق، صباح اليوم.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة-أسيوط الغربي، وانتقل رجال مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث.

تبين انقلاب السيارة رقم 1659 ق س ج، قيادة “رجب كمال سعد-44 سنة”، سائق، ومقيم بقرية اللاهون بمركز الفيوم، حيث أصيب بكسر بالفك وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث، إصابة قائد السيارة، و8 من ركابها، بسحجات وكدمات، بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتلقوا الإسعافات اللازمة، وتقرر خروجهم جميعا عدا قائد السيارة، الذى تقرر عمل بعض الأشاعات له للتأكد من سلامته.

تم التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قيد برقم 35419 لسنة 2016 م، جنح مركز شرطة الفيوم، وتم أخطار النيابة للتحقيق.