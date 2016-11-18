إلغاء 4 رحلات دولية بطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء 4 رحلات دولية تابعة لشركات الطيران، وذلك لعدم جدوها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقال مصدر ملاحى بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية، بإلغاء رحلتها رقم ١٠٧ المتجهة إلى ينبع، والرحلة رقم ١٠٥ المتجهة إلى الطائف، بالإضافة إلى الرحلة رقم ٨٢٦ المتجهة إلى العين بالإمارات.

وأشار المصدر، الى أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة إير كايرو بإلغاء رحلتها رقم ٤٤٨ المتجهة إلى ينبع.