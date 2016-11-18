السفارة المصرية في الأردن تدعو مواطنيها للإلتزام بقوانين العمل

أهابت السفارة المصرية بالأردن، بالمواطنين المصريين المقيمين بالأردن، الالتزام بالقوانين والقرارات التي صدرت مؤخرًا عن الجهات الرسمية الأردنية لتنظيم سوق العمل، من حيث إحترام العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل واستخراج تصاريح العمل وضرورة تجديدها قبل الإنتهاء مع التزام العامل بالمهنة المحددة بالتصريح، كذلك أهمية تجنب السماسرة التي تتعامل في استخراج تصاريح العمل، وذلك حرصًا على مصلحة العامل المصري وحتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وجاء في بيان للخارجية، نقلًا عن سفير مصر لدى الأردن طارق عادل، الخميس، بأن السفارة تلقت مؤخرًا العديد من البلاغات عن تعرض العمالة المصرية بالأردن لعمليات نصب من جانب سماسرة تصاريح العمل، الأمر الذي أدى إلى فقدان جوازات سفرهم وخسارتهم المادية، بالإضافة إلى إعتبارهم مخالفين لقانون العمل.

وناشدت السفارة المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة عدم تسليم جوازات السفر أو تصاريح العمل أو عقود العمل لأي شخص مهما كانت الظروف، وأنه من الأنسب مراجعة السفارة ومكتب التمثيل العمالي في حالة تعرض العامل لأية مشكلة أو للاستفسار عن هذه القرارات.