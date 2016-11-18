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الأرصاد: طقس اليوم دافيء شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23

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الأرصاد: طقس اليوم دافيء شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23 الأرصاد: طقس اليوم دافيء شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس دافىء شمالاً حتى شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالى البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب البلاد على مدينتى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس وشرق البحر الأبيض المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف
> و الرياح السطحية في البحر المتوسط شمالية شرقية، أما في البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23
> الإسكندرية 18 23
> مطروح 14 22
> بورسعيد 17 23
> دمياط 17 23
> بلطيم 18 24
> الإسماعيلية 12 23
> السويس 15 24
> العريش 14 24
> نخل 10 23
> طابا 13 23
> الطور 16 25
> مرسى علم 18 26
> الغردقة 18 27
> شرم الشيخ 21 26
> رفح 13 23
> كاترين 8 22
> سيوة 12 23
> المنيا 13 23
> الفيوم 15 24
> رأس سدر 15 24
> أبوسمبل 18 29
> وسط الدلتا 14 23
> أسيوط 13 25
> سوهاج 14 26
> الأقصر 17 29
> أسوان 19 30
> شلاتين 23 28
> حلايب 22 27
> الوادى الجديد 16 26
> قنا 16 27
> نويبع 19 26
> السلوم 12 21
> أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
> الصغرى العظمى
> مكة المكرمة 25 37
> المدينة 19 33
> الرياض 16 28
> المنامة 23 27
> أبوظبى 20 30
> الدوحة 21 30
> الكويت 13 29
> دمشق 3 20
> بيروت 16 24
> عمان 8 22
> القدس 12 19
> غزة 17 25
> بغداد 11 22
> مسقط 19 28
> صنعاء 7 24
> الخرطوم 25 38
> طرابلس 17 22
> تونس 15 20
> الجزائر 13 21
> الرباط 10 22
> نواكشوط 20 30

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