«المرور» يضبط 392 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري بالقاهرة الكبرى

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن “القاهرة، الجيزة، القليوبية” عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 392 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 80 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 97 مخالفات مرورية بالقاهرة، 40 مخالفة مرورية بالجيزة، 175 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.