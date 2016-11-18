النائب ربيع أبو لطيعة: دعم مالى لعدد من مراكز الشباب بيوسف الصديق بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قال النائب ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن وزير الشباب والرياضة استجاب لطلبه بشأن دعم عدد من مراكز الشباب بمركز يوسف الصديق.

ولفت أبو لطيعة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزير وافق على دعم 7 مراكز شباب، هى: مركز شباب المشرك- ومركز شباب الخواجات- ومركز شباب قصر الجبالى- ومركز شباب بطن هريت- ومركز شباب الحامولى- ومركز شباب شعلان- ومركز شباب الربع بمبلغ خمسة آلاف جنيها لكل منها لتكثيف النشاط.

وأضاف أنه فيما يخص مراكز شباب الشواشنة وقوتة والنزلة ومنشأة قارون، فإنه يجرى عمل النجيل لملاعبها مساهمة فى تنمية مواردها الذاتية.