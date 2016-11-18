حارس شخصي لحبيبة الأمير هاري بـ50 ألف دولار شهرياً

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري عيّن حارساً شخصياً لصديقته الممثلة الامريكية ميغان ماركل لحمايتها بعد أن أصبحت علاقتهما علنية.



ويدفع الأمير هاري 50 ألف دولار شهرياً كراتب شهري للحارس الخاص بميغان، على أن يحميها من عدسات الصحافة والإعلام.



وكانت ميغان البالغة من العمر 35 عاماً، قد قالت سابقاً في مقابلة لها مع مجلة "Toronto Sun"، إنّها أكثر امرأة محظوظة في العالم، من دون أن توضح السبب الذي دفعها إلى هذا القول.



وقد اعتبر البعض أنّ هذا التصريح هو طريقة غير مباشرة لتأكيد كلّ ما أشيع بشأن علاقتها الغرامية بالأمير هاري، بالإضافة إلى إشارة تبيّن حجم السعادة التي تعيشها، في حين اعتبر آخرون أنّها سعيدة فقط بالشائعة التي تجمعها بالأمير من دون أن يكون ذلك صحيحاً.



وكان الأمير قد التقى ميغان في تورونتو، منذ 6 أشهر، حيث وقع بحبّها من النظرة الأولى. وعندما كانت الأخيرة تزور هاري في لندن كانت تقيم في قصر كنسينغتون، حيث قابلت دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام والأميرة كيت، اللذين أعجبا بها كثيراً، إضافة إلى الأمير وليام.

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