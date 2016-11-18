أمن البحيرة يحبط تهريب طن سكر و732 زجاجة زيت مدعم

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط تهريب طن سكر و732 زجاجة زيت مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة.

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب محل بقالة تموينى كائن بقرية عمر مكرم مركز بدر، لقيامه بتجميع كميات (1.40) طن سكر تموينى مدعم، و(732) زجاجة زيت طعام مدعم وحبسها عن التداول لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم مركز بدر .

كما تم ضبط صاحب مصنع مخللات، بدون ترخيص، كائن بقرية سيدى غازى، بمركز كفرالدوار، لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط عدد 4 طن غير مدون عليها بيانات وتحرر المحضر اللازم مركز كفرالدوار .