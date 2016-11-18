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القبض على 24 شخص بحوزتهم كميات مخدرات كبيرة وأسلحة نارية بالبحيرة

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القبض على 24 شخص بحوزتهم كميات مخدرات كبيرة وأسلحة نارية بالبحيرة القبض على 24 شخص بحوزتهم كميات مخدرات كبيرة وأسلحة نارية بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط  8 عاطلين وبحوزتهم كيلو هيروين وحشيش و2000 قرص مخدر بالبحيرة.

 

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية من ضبط 8 عاطلين وبحوزتهم كيلو هيروين وحشيش و2000 قرص مخدر بالبحيرة بينهم المتهم " زياد. ع. ع" عاطل ومقيم ششت الانعام إيتاى البارود ضبط وبحوزته (2000) قرص مخدر ومبلغ مالي قدرة 200 جنية وهاتف محمول "بقصد الاتجار".

 

تحرر المحضر اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

كما قاد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم الجمعة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام عن ضبط 16 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 180 متهما هاربا من تنفيذ 1456 حكما قضائيا بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 2172 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

 

وفي مجال المرافق العامة تمكنت الحملة من رفع 514 اشغالات ثابته ومتحركة.

 

شارك فى الحملة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة والعقيد عمرو الطويل رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والعقيد أشرف فوزى وكيل المرور ، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

 

وأكد مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة "  لليوم السابع " على أهمية مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤر إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى وذلك من أجل فرض  وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان .

 


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