الإسماعيلى "بدون راحة" استعدادا للزمالك

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يواصل فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بدون الحصول على راحة بعد الانتهاء من ديربي القناة أمام المصرى البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب ضيق الوقت ورفض الجهاز الفني بقيادة أشرف خضر منح لاعبيه راحة سلبية.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الإسماعيلي استعداداته لمواجهته القادمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل علي استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، وهي المواجهة التي يسعي خلالها الدراويش لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط لاستعادة توازنه والمنافسة علي المراكز الأولى بجدول مسابقة الدورى العام.