غدا.. قطع مياه الشرب عن 4 مدن بدمياط بسبب أعمال الصيانة

دمياط - عبده عبد البارى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن قطع مياه الشرب غدا، السبت، من الساعة التاسعة صباحا عن المناطق التى تتغذى بالمياه من محطة مياه البستان بمدينة عزبة البرج.

وأكدت الشركة فى بيان رسمى أنه تم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بأنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدن دمياط وفارسكور والزرقا وعزبة البرج.

وناشد البيان المواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه فى المناطق التى تتأثر بقطع المياه بسبب أعمال الصيانة بمحطة العدلية ومحطة البستان، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.