5 نصائح لتجنب الحموضة.. أهمها تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة"تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الحموضة من الأعراض الأكثر شيوعا، وفى دراسة أجريت عام 1999 تم التوصل إلى أن هذا المرض المدمر مرتبط بمعدل الوفيات وبعض الأورام، لذا وجد أن هذا المرض يجب علاجه فى أقرب وقت أو الحد من الإصابة به بتغيير نمط الحياة .

وفى هذا الصدد قدم التقرير عددا من النصائح التى يجب اتباعها لتجنب حرقة المعدة والحموضة، وتتضمن هذه العادات الآتى:

1.تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، ومن الأفضل النوم بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات من الطعام.

2.فقدان الوزن، لأن زيادة الوزن تزيد من الحموضة وحرقة المعدة .

3. التوقف عن التدخين وشرب الكحول.

4.تجنب تناول وجبات كبيرة، ومن الأفضل تناول وجبات صغيرة على مراحل .

5. من الضرورى تجنب بعض المنتجات مثل الشاى والقهوة المفرطة والشوكولاتة والأطعمة المقلية والدهنية والمشروبات الغازية والفاكهة الحمضية و صلصة الطماطم والمستردة .