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"البحوث الإسلامية" يوضح حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق وللإعلانات

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"البحوث الإسلامية" يوضح حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق وللإعلانات "البحوث الإسلامية" يوضح حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق وللإعلانات

>كتب لؤى على

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، إنه لا يحل نشر صور النساء العاريات ومن فعل ذلك فهو آثم، حيث قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

وأضافت ردا على سؤال، ما حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق وللإعلانات؟، ولا العمل فى هذا المجال إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد قال تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون" وفى هذا العمل إشاعة للفاحشة.


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