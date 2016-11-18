"البحوث الإسلامية" يوضح حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق وللإعلانات

كتب لؤى على

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، إنه لا يحل نشر صور النساء العاريات ومن فعل ذلك فهو آثم، حيث قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

وأضافت ردا على سؤال، ما حكم نشر صور نساء عاريات بغرض التسويق وللإعلانات؟، ولا العمل فى هذا المجال إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد قال تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون" وفى هذا العمل إشاعة للفاحشة.