حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة الدقى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه.

وردت معلومات للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد باتجار "محمد. س" عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش بمسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.