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بالفيديو.. علا غانم لمنتقدي صورها: مكتوب عليكم الشقا وعدم الرضا و"العيشة السوداء"

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الخميس 17-11-2016 21:33

اعتبرت النجمة علا غانم الإهتمام بصورها المثيرة مع بناتها في البحر "حالة فراغ" عند متابعيها، وطلبت منهم أن يحذفوها من دماغهم إذا كانوا يجدون هذه الصور مثيرة تستحق الانتقاد والاهانة، واعتبرت منتقدي حياتها الخاصة "مرضى" مكتوب عليهم "الشقا وعدم الرضا وعدم السعادة "!!

علا واصلت تصريحاتها الصادمة حول حقها بممارسة حياتها الخاصة كما تريد دون التعرض لتوجيهات أو انتقادات من جمهورها، وقالت بحوار ممتد مع الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل" ، وقالت إن الانسان المشغول طوال الوقت بالآخرين، وشن الحروب يحيا حياة سوداء، ولا بد أن ينتحر، وتابعت: "لو أنا عايشة زيهم مش حقدر أكمل ولازم انتحر".

أضافت: "أنا وبناتي عايشين بحرية كاملة ولا يشغلنا أي أحد، وهذه المعارك والحروب التي تشن علينا لا تشغلنا أصلا، وتركيزي الوحيد في مستقبلي وأن يكون منزلي هادىء، وأبنائي ناجحين، ومن لا تعجبه حياتي أو صوري ليس مجبراً على متابعتها، ويجب أن نتخلص من هذا المناخ المتخلف في المجتمع لأنه بقى حاجة تقرف".

وكشفت علا عن خضوعها لفحص دوري كل ستة اشهر، بعدما اكتشفت منذ عامين ورم بالمعدة، مؤكدة أنها عولجت سابقاً من إدمان المهدئات، وقالت إنها من مواليد 26 نوفمبر، ولكن رفضت ذكر عمرها الحقيقي، وقالت إن هذه المعلومة باتت تغضب الآخرين منها.

وشنت هجوماً على زميلتها الفنانة لقاء الخميسي وقالت إنها لا تعرفها وصعب تشتغل معاها وأن عمل واحد معها لا يكفي للحكم عليها، كما اعتبرت أن أجرها الحالي أقل من موهبتها بكثير، وحسمت المقارنة بين النجمتين الراحلة ناهد شريف وغادة عبد الرازق حول اتقان الاغراء، بتفضيل الأولى، بينما وصفت غادة بالمجتهدة جدا، وقالت أنها لن تقدم أدوار اغراء الا بعد الحصول على موافقة زوجها.

علا لا تتوقف عن التصريحات الصادمة .. ولن تفرط بحريتها الشخصية مهما تجاوزت تعليقات جمهورها.

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سيدتي

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