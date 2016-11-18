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بالصور: لماذا قالت إيمي سالم لجمهورها "رأيكم ولا فارق معايا"؟

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الخميس 17-11-2016 22:02

واجهت الممثلة الشابة إيمي سالم السخرية اللاذعة من اطلالتها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بشجاعة و"إنسانية" أجبرت كل متابعيها على احترام موقفها، واعتبرت حملات جمع التبرعات لشراء فستان سهرة لها بدلاً من البدلة التي حضرت بها الحفل دليلاً على افتقاد منتقديها لنعمة الإحساس!!

إيمي صمتت أمام الحملة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي 12 ساعة كاملة، وبعدها أعادت نشر صورتها بالبدلة التي أثارت الأزمة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام وعلقت قائلة: شكراً لإدارة المهرجان لإهداء هذه الدورة لروح الغالي و العزيز الأستاذ محمود عبدالعزيز .. شكراً للمخرج العبقري خالد جلال على هذا الافتتاح المشرف و اختيار فوق الهايل لنسمة محجوب و ابهار الجميع بهذا الصوت المصري الأصيل و هذا الإخراج المشرف.

وتابعت: و للناس اللي كان مش عاجبها اني لبست بدلة سوداء في المهرجان ..اكيد رأيكم ولا فارق معايا و لا هيفرق.. ده اللي انا شايفة انه الصح .. فنان من أهم اعمده الفن فارقنا منذ قليل عايزني البس ايه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ده ولاده أجله العزاء لبعد المهرجان .. انتم ناس مريضه مش لاقين حاجة تنتقدوها و الفراغ و الهامشية اللي انتم فيها قتلاكم... إذا كان ينقصني فستان فينقصكم انتم الدم و نعمة الاحساس.

تعليقات المتابعين لإيمي أجمعت على تقدير موقفها وأنها أثبتت معرفتها بالأصول والأخلاق، وتوقفت على الفور حملات السخرية من طلتها.
الرغبة في السخرية باتت سلاح رواد السوشيال ميديا لتدمير النجوم .. ولكن بعضهن يجيد الدفاع عن نفسه، ومنهن الوقورة إيمي سالم.

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سيدتي