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ابنة سيف علي خان الى العمل السينمائي

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الخميس 17-11-2016 23:42

أفادت مصادر مقربة من عائلة النجم سيف علي خان Saif Ali Khan أن ابنته الكبرى سارة تستعد لتقديم أول أعمالها السينمائية بفيلم شبابي من اخراج المتميزة زويا أختار .


وأكدت المصادر بحسب صحيفة timesofindia أن العمل أحداثه مستوحاة من واقع حياة اثنين من مغنيي الراب في مومباي، وسيؤدي النجم الهندي رانفير سينج Ranveer Singh دور البطولة.


يذكر ان سارة أكملت تعليمها في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تسير على خطى والديها، سيف علي خان والفنانة أمريتا سينغ Amrita Singh ، وجدتها الممثلة المخضرمة شارميلا طاغورSharmila Tagore .

 

 

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