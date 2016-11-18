قضية سعد المجرد إلى المزيد من التعقيد لهذا السبب

وردت معلومات عن إلغاء جلسة الاستئناف التي كان من من المفترض أن يواجه فيها الفنان سعد المجرد الفتاة التي اتهمته بالاعتداء عليها وهذه ثاني مرة تلغى فيها الجلسة بسبب تغيب الفتاة، وهذا لأسباب نفسية، حسب مصدر قريب من محاميها. فقد قدم هذا الأخير للقاضي الفرنسي شهادة طبية تثبت عدم قدرتهاعلى المجيئ إلى قصر العدالة لمواجهة سعد وهذا بطلب من محامييه.

ما تزال الأمور غامضة فيما يتعلق بقضية سعد المجرد، فلحد الآن يصر محاموه على الصمت وعدم تسريب أية معلومات.