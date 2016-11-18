برلمانى يحمل وزير الاتصالات مسئولية أضرار انقطاع الاتصالات عن مدن مطروح

مطروح – حسن مشالى

صرح سليمان فضل العميرى نائب البرلمان عن الدائرة الأولى بمطروح، بأنه يحمل وزير الاتصالات المسؤلية كاملة عن أية أضرار تنتج عن عزل المدن الغربية بمحافظة مطروح، النجيلة وسيدى برانى والسلوم، بسبب الانقطاع تام لخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية بما فى ذلك شبكات المحمول، وتأثر كثير من المرافق لأكثر من 10 ساعات، بسبب انقطاع الكابل الرئيسى بمدينة النجيلة غربى مطروح بنحو 70 كيلومتر.

وأكد " العميرى" أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الاتصالات، بسبب انقطاع الاتصالات بشكل تام عن المنطقة الغربية من مصر، وعزل 3 مدن عن العالم بشكل تام، وتضرر المواطنين والجهات الحكومية خاصة الخدمية من ذلك.

من جانبه أكد اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن العطل حدث بسبب قطع كابل الاتصالات الرئيسى للمدن الثلاث، خلال أعمال تطهير أحد مخرات السيول، وتعكف الأجهزة المعنية على إصلاح الكبل وإعادة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها.