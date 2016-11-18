الفريق أول ركن النملة في ذمة الله

عبدالله علي النملة - رحمه الله -

انتقل إلى رحمة الله تعالى معالي الفريق أول ركن عبدالله العلي النملة قائد الحرس الملكي سابقاً، وسوف يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع الراجحي بالرياض. والفقيد والد كل من الأستاذ علي والعميد متقاعد محمد والاستاذ أحمد والعقيد خالد وشقيق العميد متقاعد إبراهيم العلي النملة شفاه الله وأخو الأستاذ صالح واللواء بحري متقاعد عبدالعزيز والأستاذ محمد والأستاذ سليمان والأستاذ عبدالرحمن وأخو علي بن سليمان السويلم لأمه.

وسيكون العزاء بالمقبرة فقط حسب وصيته، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون"