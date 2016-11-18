يوم الطيور

عرض الطيور في سوق جدة (عدسة/ محسن سالم)

يشهد سوق الطيور بمحافظة جدة الذي يعد من الأسواق الشعبية المشهورة، وتعرض فيه طيور مختلفة.. الحمام والدجاج والديوك والبط والوز، والعصافير والكناري والببغاء، عددا كبيرا من رواد هذا السوق أبدوا لـ"الرياض" إعجابهم بعملية فرز الطيور، ونظافة المكان ومنهم من تعود على أخذ أبنائهم إليه لمشاهدتها واللعب معها، واختيار الطيور التي يحبونها، وتباع بأسعار مناسبة.

وكما يشاهد الجميع أن عملية وضع الطيور داخل أقفاص خشبية قديمة استخدمها عدد من الباعة، إحياءً للطرق الشعبية في العرض والتربية، منا هو الحال أيام زمان مع وضع شبك صغير على جوان الصناديق حتى يتمكن الجميع من مشاهدتها واختيار الطائر المناسب.

والجميل في هذا السوق أنهم يمارسون هوايتهم في يوم واحد فقط وهو الجمعة.