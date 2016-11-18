مبتعث يحرز وساماً أميركياً للتفوق العلمي

الشهري أول مبتعث يحصل على هذه العضوية

حصل المبتعث من جامعة الملك خالد لدرجة الدكتوراه بندر بن عبدالله الشهري، على وسام وعضوية المفتاح الذهبي العالمية للتفوق العلمي بجامعة مقاطعة ويناستيت الحكومية في ولاية متشجان الأميركية أول من أمس، نظير تفوقه العلمي والأكاديمي بالجامعة لهذا العام ٢٠١٦.

ويُعد الوسام جائزة عالمية يحصل عليها الطلاب المتميزون علمياً وأكاديمياً على مستوى الجامعات العالمية، ويتم الحصول عليها عن طريق الترشيح، ووفق معايير وإنجازات أكاديمية تحددها المنظمة، وتُمنح هذه العضوية سنوياً من الجمعية الفخرية الدولية للمفتاح الذهبي لما لا يزيد عن ١٪‏ من مجموع طلاب الجامعة.

وكان الشهري قد تم ضمه قبلها ببضعة أشهر إلى قائمة الأساتذة المعتمدين لدى شركة آبل لصناعة التكنولوجيا بعد اجتيازه لـ١٦ مستوى مختلفاً من المهارات الأساسية التي تفرضها الشركة على المهتمين باستخدام الأجهزة الإلكترونية في التعليم، وبذلك يكون أول مبتعث سعودي يحصل على هذه العضوية، إن لم يكن الأول على مستوى الوطن العربي.