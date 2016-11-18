أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مبتعث يحرز وساماً أميركياً للتفوق العلمي

Google+ Print
مبتعث يحرز وساماً أميركياً للتفوق العلمي مبتعث يحرز وساماً أميركياً للتفوق العلمي

الشهري أول مبتعث يحصل على هذه العضوية

حصل المبتعث من جامعة الملك خالد لدرجة الدكتوراه بندر بن عبدالله الشهري، على وسام وعضوية المفتاح الذهبي العالمية للتفوق العلمي بجامعة مقاطعة ويناستيت الحكومية في ولاية متشجان الأميركية أول من أمس، نظير تفوقه العلمي والأكاديمي بالجامعة لهذا العام ٢٠١٦.

ويُعد الوسام جائزة عالمية يحصل عليها الطلاب المتميزون علمياً وأكاديمياً على مستوى الجامعات العالمية، ويتم الحصول عليها عن طريق الترشيح، ووفق معايير وإنجازات أكاديمية تحددها المنظمة، وتُمنح هذه العضوية سنوياً من الجمعية الفخرية الدولية للمفتاح الذهبي لما لا يزيد عن ١٪‏ من مجموع طلاب الجامعة.

وكان الشهري قد تم ضمه قبلها ببضعة أشهر إلى قائمة الأساتذة المعتمدين لدى شركة آبل لصناعة التكنولوجيا بعد اجتيازه لـ١٦ مستوى مختلفاً من المهارات الأساسية التي تفرضها الشركة على المهتمين باستخدام الأجهزة الإلكترونية في التعليم، وبذلك يكون أول مبتعث سعودي يحصل على هذه العضوية، إن لم يكن الأول على مستوى الوطن العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية