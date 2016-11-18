ختام معرض الزلفي لسلالات الأغنام وتحسين الإنتاج

اختتم مؤخراً معرض الزلفي الأول لسلالات الأغنام وتحسين الإنتاج والذي يقام للأول مرة على مستوى الخليج العربي بمشاركة 26 مشاركا من مختلف دول الخليج ومناطق المملكة كما حظي المعرض بمشاركة مديرية الزراعة والبلدية كجهات حكومية وعدد من الجمعيات التعاونية من الرياض وحائل وبريدة، علاوة على شركات إنتاج الأعلاف الوطنية.

وحظي المعرض خلال فترة إقامته 11- 12 من الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من الزوار والمهتمين، وحرص المنظمون للمعرض الأول لسلالات الأغنام وتحسين الإنتاج على توفير بيئة مناسبة للالتقاء بين ملاك ومربي الماشية والشركات الوطنية تشجيعا على تفعيل التكتلات الاقتصادية والاستفادة من الدعم الحكومي ممثلا بقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بفتح الاستيراد الخارجي ضمن خطواتها في التوسع الاقتصادي في مجال الثروات وفق رؤية 2030 ومن ضمنها الثروة الحيوانية ودعوة المهتمين والمربين على اختيار سلالات الأغنام المعروفة عالميا بالإنتاج (اللحوم والحليب والصوف) علاوة على تحسين المنتج الوطني.

وقد رافق المعرض مسابقات الوزن لسلالة الضأن المحلي وفتح المجال لشركات المنتجة لمكعبات العلفية الوطنية.

وفي ختام أيام المعرض كرمت إدارة صالة الزلفي ومجموعة النوادر الإعلامية المشغلة للمعرض الأول الجهات الحكومية المشاركة والشركات والأفراد.

وحظيت جريدة الرياض بتكريم خاص تقديرا لدعمها المناسبات والفعاليات الوطنية.