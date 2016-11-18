سيدة تضع أربعة توائم في نجران

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بنجران سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً وهي في حالة وضع.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور، بأن الولادة تمت بإجراء عملية قيصرية ناجحة، تحت إشراف فريق طبي من الاستشاريين، حيث رزقت بأربعة توائم أحدهم متوفى وثلاثة على قيد الحياة وهم بحالة صحية جيدة، وتم وضعهم بوحدة حديثي الولادة لتقديم الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة لهم طبقاً لسياسات وإجراءات العمل المعتمدة.

وكانت السيدة تعاني من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل حيث نجح جراح النساء والتوليد د. إبراهيم نور الدين، ومساعديه وفريق التخدير، من إنهاء معاناتها بإجراء عملية قيصرية تكللت بالنجاح ولله الحمد.