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افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة

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افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من الطائف وبريدة وتكليف قاضٍ لتصفية مساهمة العيد.

أوضح ذلك أمين عام المجلس ومتحدثه الرسمي الشيخ سلمان النشوان، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لمحكمتي الأحوال الشخصية في كل من مدينتي الطائف وبريدة وما يتطلبه عملهما من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وبين أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، وبلغ عدد الدوائر في محكمة الاحوال الشخصية بمدينة الطائف (8) دوائر منها (4) قضايا و(3) دوائر إنهاءات ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا، أما في محكمة الأحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها (6) دوائر منها (3) قضايا و(3) دوائر إنهاءات.

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