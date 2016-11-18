جمعية الملك عبدالعزيز في بريدة توقع شراكات تعليمية وصحية

وقعت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية "عون" في بريدة، اتفاقية تعاون وعمل وشراكة مع إدارة مدرسة الثانوية الأولى لتعليم الكبيرات بحي النازية للفترة الصباحية، والثانوية الخامسة عشر ببريدة للفترة المسائية.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات تدريب وتعليم للكبيرات ومنح شهادات للمتدربات في البرنامج خلال الفصل الدراسي الكامل، وتوفير المواصلات لفريق العمل وتتحمل الجمعية الدعم الكامل لتكاليف الدورات وفريق العمل القائم عليها، ووقع الاتفاقية رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية "عون" ببريدة لولوة النغيمشي، وقائدة المدرسة هيلة الحسن.

كما وقعت الجمعية اتفاقية تعاون وعمل وشراكة مع إدارة التوعية الصحية في بريدة، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات توعوية وصحية إلى الفئات المستهدفة، وتوفير الكوادر الصحية اللازمة وإعداد الحقائب التدريبية وتحديد الموضوعات التوعوية والمواد العلمية، ووقع الاتفاقية رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية "عون" ببريدة لولوة النغيمشي، ومدير إدارة التوعية الصحية ببريدة هادي العنزي.

وأوضحت النغيمشي، أن مجلس إدارة الجمعية حريص على عقد شراكات مجتمعية مع عدد من المؤسسات والمجالس واللجان والجمعيات في المنطقة لتقديم خدمات متنوعة في جميع المجالات لكافة شرائح المجتمع للسعي لتعزيز الرابط الاجتماعي والخدمي والصحي والتنموي، مختتمةً حديثها بالشكر الجزيل لإدارة مدرسة الثانوية الأولى لتعليم الكبيرات بحي النازية، والثانوية الخامسة عشر، وإدارة التوعية الصحية ببريدة على الجهود التي قدموها للجمعية والتسهيلات الكبيرة قبل وأثناء توقيع الاتفاقيات.