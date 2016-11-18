د. يوسف العثيمين أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

د. يوسف العثيمين

أقر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي امس في اجتماعه الطارئ بمكة المكرمة بالإجماع انتخاب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بناء على ترشيح المملكة العربية السعودية.

من جانبه رفع الدكتور العثيمين أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ، على ترشيحه أميناً عاماً للمنظمة.

وأكد أن هذه الثقة أمانة كبرى في العنق, داعياً المولى عز وجل أن يمكنه من أداء مهمته في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام.

وقال العثيمين: "إن تأييد هذا الترشيح من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تقديراً لدور المملكة العربية السعودية وقيادتها، وريادتها في التصدي لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز تضامنها، ولكون المملكة تحتضن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وتثميناً للجهود التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن".