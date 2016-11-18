برنامج الأغذية العالمي: مساهمات المملكة أنقذت الملايين

أكد المسؤول الإعلامي في برنامج الأغذية العالمي محمد عماشه أن علاقة المملكة والبرنامج طويلة وتاريخية تمتد إلى خمسين عاما، مؤكدا في الوقت ذاته على دور المملكة الريادي في العمل الإنساني. وأضاف في مقابلة خاصة مع "قناة الرياض - يوتيوب" أن المملكة كانت ولا تزال من أهم الدول المانحة لبرنامج الأغذية العالمي مشيرا إلى أن دعمها ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم. وبين أن توقيع ثلاثة برامج تنفيذية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يأتي في إطار دعم البرنامج في كل من سورية وفلسطين وإثيوبيا بمبلغ وقدره 12 مليون دولار أميركي.

وتستهدف هذه البرامج التنفيذية أكثر من (1.200.000) مستفيد في سورية لتقديم مواد غذائية متنوعة في المناطق المحاصرة، و20 ألف مستفيد في قطاع غزة لتقديم قسائم غذائية إلكترونية للأسر المحتاجة، وتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 127 ألف متضرر من الجفاف في إثيوبيا.

المقابلة كاملة على (قناة - يوتيوب)