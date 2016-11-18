أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

برنامج الأغذية العالمي: مساهمات المملكة أنقذت الملايين

Google+ Print

أكد المسؤول الإعلامي في برنامج الأغذية العالمي محمد عماشه أن علاقة المملكة والبرنامج طويلة وتاريخية تمتد إلى خمسين عاما، مؤكدا في الوقت ذاته على دور المملكة الريادي في العمل الإنساني. وأضاف في مقابلة خاصة مع "قناة الرياض - يوتيوب" أن المملكة كانت ولا تزال من أهم الدول المانحة لبرنامج الأغذية العالمي مشيرا إلى أن دعمها ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم. وبين أن توقيع ثلاثة برامج تنفيذية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يأتي في إطار دعم البرنامج في كل من سورية وفلسطين وإثيوبيا بمبلغ وقدره 12 مليون دولار أميركي.

وتستهدف هذه البرامج التنفيذية أكثر من (1.200.000) مستفيد في سورية لتقديم مواد غذائية متنوعة في المناطق المحاصرة، و20 ألف مستفيد في قطاع غزة لتقديم قسائم غذائية إلكترونية للأسر المحتاجة، وتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 127 ألف متضرر من الجفاف في إثيوبيا.

المقابلة كاملة على (قناة - يوتيوب)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية