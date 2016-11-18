خادم الحرمين يستقبل أمين عام مجلس التعاون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني.

واطلع خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال الاستقبال على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي، وجهود مواصلة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة د. عصام بن سعد بن سعيد.

الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى استقباله د. الزياني

خادم الحرمين اطلع على موضوعات الشأن الخليجي

د. مساعد العيبان ود. عصام بن سعيد حضرا اللقاء